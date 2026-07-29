الجيش الأردني: دفاعاتنا الجوية اعترضت خمسة صواريخ أُطلقت من إيران

أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت خمسة صواريخ أُطلقت من إيران صباح اليوم الأربعاء.

وقال الجيش، في بيان، إنه تم "اعتراض وتدمير" الصواريخ ، دون أن يشير إلى وقوع أي إصابات.

وأعلن الجيش الأمريكي، في وقت سابق، أنه اعترض وابلا من الصواريخ الإيرانية، كما تعاون مع القوات السعودية في استهداف مواقع بالعراق استخدمتها ميليشيات مدعومة من طهران لشن هجمات خلال الأيام الأخيرة، منهيا بذلك هدنة قصيرة في القتال.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه جرى اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت باتجاه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.