هيئة الاتصالات الاتحادية الأمريكية تحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة في الخارج

قالت وكالة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، المعروفة باسم هيئة الاتصالات الفيدرالية أمس الثلاثاء إنها ستحظر استيراد الروبوتات الشبيهة بالبشر المصنعة في الخارج، في خطوة تستهدف الصين، مشيرة إلى أنها تمثل خطرا على الأمن القومي.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي لتوتر العلاقات الثنائية، في ظل تصاعد السباق التكنولوجي بين الدولتين. ويشار إلى أن الصين تصنع روبوتات شبيهة بالبشر أكثر من الولايات المتحدة و المنافسين الآخرين، ويقدر المحللون أن حصة الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر في السوق العالمي وصلت إلى نحو 85%.

وأوضحت هيئة الاتصالات الاتحادية أن هذه الروبوتات المتقدمة المصنعة في دول أجنبية تمثل نقاط ضعف في سلاسل الإمداد لأمريكا، علاوة على المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني والأمن القومي.

وقال رئيس الهيئة بريندان كار في بيان إن هذه الخطوة تهدف " لحماية سلاسل إمداد أمريكا المهمة".

ويشار إلى أن أمريكا تتخذ خطوات لمنع دخول التكنولوجيا الصينية من خلال إجراءات حظر على الواردات، تشمل الطائرات المسيرة صينية الصنع. كما تدرس أمريكا فرض قيود على نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصادر الصينية في الوقت الذي يتزايد فيه توسع قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني.