البعثة الأمريكية في بغداد تحذر مواطنيها: لا تسافروا إلى العراق

جددت البعثة الأمريكية في بغداد، يوم الأربعاء، تحذيرها إلى المواطنين الأمريكيين من السفر إلى العراق بسبب وجود ما وصفته بـ«الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح»، مشيرة إلى «محدودية» قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لهم.

وبحسب ما نشرته وكالة «شفق نيوز»، قالت البعثة في «تحذير أمني» صدر اليوم، إن «جماعات ميليشيا متحالفة مع إيران شنت هجمات انطلاقًا من الأراضي العراقية استهدفت أهدافًا داخل العراق وفي المنطقة»، مؤكدة أن هذه الهجمات تشكل مخاطر جسيمة على السلامة العامة.

ودعت البعثة المواطنين الأمريكيين الموجودين في العراق إلى الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتوجيهات السلطات، محذرة من احتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر أو إغلاقات للمجال الجوي من دون إشعار مسبق.

وجددت البعثة التذكير بأن العراق لا يزال خاضعًا لتحذير السفر من المستوى الرابع: «لا تسافروا»، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، فضلًا عن محدودية قدرة الحكومة الأمريكية على تقديم الخدمات الطارئة لمواطنيها داخل العراق.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مدعومة من إيران في العراق يوم الأربعاء، وقالتا إنها مسئولة عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وجاءت الضربات الأمريكية السعودية في شرق العراق بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة ⁠هجوم إيرانية مباغتة على قوات أمريكية في المنطقة. وقال الحرس الثوري يوم الأربعاء، إنه أطلق عدة صواريخ باليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن.

من جانبه، وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الأربعاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، إن ذلك جاء بناءً على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم.

وأشارت إلى أنه سيصدر عقب هذا الاجتماع بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة.