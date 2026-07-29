الفلبين تراقب عن كثب ظروف رعاياها في اليابان بعد الزلزال

ذكرت إدارة العمال المهاجرين في الفلبين اليوم الأربعاء أنها تراقب عن كثب ظروف العمال الفلبينيين في الخارج، في أعقاب زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب مدينة كوماموتو في جنوب اليابان بعد ظهر أمس الثلاثاء.

وفي بيان لها، ذكرت الإدارة أن الزلزال وقع في الساعة الرابعة و27 دقيقة مساء، مما دفع مكتب العمال المهاجرين في أوساكا للتنسيق مع الوكالات الحكومية الفلبينية المعنية لضمان سلامة الفلبنيين في المناطق المتضررة، حسب صحيفة مانيلا تايمز اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أنه لم ترد أنباء عن حدوث إصابات ولا سقوط ضحايا بين الرعايا الفلبنيين حتى الآن.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 13 شخصا، بينما لا يزال العديد من الأشخاص مصابين أو في عداد المفقودين، بحسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب).