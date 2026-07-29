البحرين: ندعم استخدام السعودية حقها في الرد على العدوان وردع المعتدين

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة تكرار استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بطائرات مسيّرة، محمّلةً ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران مسئولية الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية.

واعتبرت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكًا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.

وأكدت البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر الاعتداء وردع المعتدين، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن البحرين والأمن الجماعي لدول المجلس.

وأشادت الوزارة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض الطائرات المسيّرة وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، بما أسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.

كما دعت إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ إجراءات تمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول المنطقة، مطالبةً إيران بوقف دعم الميليشيات المسلحة وإنهاء ما وصفته بنهجها العدائي.

وجددت البحرين دعوتها إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه الهجمات، وإدانتها، ومطالبة الجهات المسئولة بوقفها، واحترام سيادة الدول، وضمان أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، ومحاسبة المسئولين عنها وفق أحكام القانون الدولي.

وأمس، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، كما تجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

وجاء البيان السعودي عقب تجدد هجمات ميليشيات إيرانية من الأراضي العراقية تجاه منشآت بترولية في الشرقية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.