استطلاع: 49% من الأمريكيين يؤيدون اعتقال نتنياهو إذا دخل بلادهم

• 47% من المشاركين يعتبرون رئيس الوزراء الإسرائيلي "مجرم حرب" و43% يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين

أظهر استطلاع للرأي أُجري في الولايات المتحدة أن 49 بالمئة من المشاركين يرون أنه ينبغي اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال دخوله الأراضي الأمريكية، وذلك على خلفية مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

الاستطلاع أجرته مجلة "ذي إيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" خلال الفترة بين 25 و27 يوليو، وشمل 1559 مشاركا تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، ونشرت نتائجه الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وطرح الاستطلاع على المشاركين سؤال: "أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، فهل ينبغي اعتقاله في الولايات المتحدة؟".

وأجاب 49 بالمئة من المشاركين بـ"نعم"، فيما رأى 27 بالمئة أنه لا ينبغي اعتقاله، بينما بلغت نسبة المترددين 23 بالمئة.

وفي سؤال آخر حول ما إذا كان المشاركون يعتبرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مجرم حرب" بسبب ما يجري في قطاع غزة، أجاب 47 بالمئة بـ"نعم"، مقابل 24 بالمئة بـ"لا"، فيما قال 29 بالمئة إنهم غير متأكدين.

وفي السياق ذاته، أفاد 43 بالمئة من المشاركين بأنهم يعتقدون بوقوع إبادة جماعية في فلسطين، بينما رأى 24 بالمئة أن ما يجري لا يرقى إلى الإبادة الجماعية، في حين امتنع 32 بالمئة عن إبداء رأي.

ويجري نتنياهو زيارة لم تحدد مدتها إلى الولايات المتحدة منذ الاثنين، وأجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر 2024، مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.