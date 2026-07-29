أمين التعاون الخليجي: نؤيد بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أمنها

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات على المملكة العربية السعودية من الميليشيات الموالية لإيران في العراق، مؤكدًا على أن هذه الأعمال العدائية تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها.

وأكد في بيان، اليوم الأربعاء، مجددًا على وقوف دول مجلس التعاون صفًا واحدًا إلى جانب المملكة، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد الأمين العام على أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار.

وأمس، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، كما تجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

وجاء البيان السعودي عقب تجدد هجمات ميليشيات إيرانية من الأراضي العراقية تجاه منشآت بترولية في الشرقية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.