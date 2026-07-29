الحشد الشعبي العراقي: 20 قتيلا و32 مصابا في حصيلة أولية للقصف الذي استهدف مقراتنا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة أولية للهجمات التي استهدفت عددًا من مقراتها الرسمية في محافظات عراقية عدة.

وأشارت في بيان، نقلته وكالة «بغداد اليوم»، إلى أن الهجمات طالت مقرات الهيئة في محافظات بغداد، وواسط، ونينوى، والبصرة، وكركوك، وكربلاء، وديالى، ما أسفر أيضًا عن أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقرات والآليات والمعدات العسكرية.

وقالت إن اللجان المختصة تواصل أعمالها الميدانية لحصر الأضرار وتدقيق المعلومات، منوهة أن حصيلة القتلى والجرحى المعلنة تُعد «أولية»، قابلة للارتفاع أو التحديث مع استمرار عمليات البحث والتدقيق واستكمال التقارير الميدانية.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مدعومة من إيران في العراق يوم الأربعاء، وقالتا إنها مسئولة عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية.

وجاءت الضربات الأمريكية السعودية في شرق العراق بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة ⁠هجوم إيرانية مباغتة على قوات أمريكية في المنطقة. وقال الحرس الثوري يوم الأربعاء، إنه أطلق عدة صواريخ باليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن.

من جانبه، وجَّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الأربعاء.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي، إن ذلك جاء بناءً على تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم.

وأشارت إلى أنه سيصدر عقب هذا الاجتماع بيان تفصيلي عن مجريات الأحداث والقرارات المتخذة.