منظمة أطباء بلا حدود تحث باكستان على وقف الترحيل القسري للاجئين الأفغان

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن سياسة باكستان لإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم تحد من حصولهم على الرعاية الصحية وحثت البلاد على وقف ترحيلهم القسري.

وفي بيان، قالت المنظمة إن هذه السياسة عرقلت بشكل كبير وصول اللاجئين إلى الخدمات الطبية حيث يؤجل الكثيرون العلاج أو يتجنبونه خوفا من الاعتقال وفحص الوثائق، حسب وكالة باجوك الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت المنظمة، أن الوضع أسفر عن مشكلات كان من الممكن الوقاية منها، بما في ذلك سوء التغذية ومضاعفات متعلقة بالحمل.

وتابعت المنظمة أنه منذ أن أطلقت باكستان خطتها لإعادة الأجانب غير الشرعيين إلى بلادهم في عام 2023، عاد أكثر من 2.5 مليون أفغاني إلى أفغانستان، والكثير منهم من خلال الترحيل القسري.

ودعت المنظمة أيضا جميع الدول التي تستضيف اللاجئن الأفغان إلى وقف عودتهم القسرية إلى أفغانستان وضمان أن تكون أي إعادة للاجئين إلى الوطن طوعية وآمنة ويتم تنفيذها بكرامة.