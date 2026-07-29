مقتدى الصدر: أفعال الميليشيات التي هاجمت الخليج وقحة

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على سيادة البلاد ومنع جرها إلى حرب جديدة.

وناشد الصدر في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس»، الحرس الثوري الإيراني عدم قصف الأراضي العراقية، داعيًا ما وصفها بـ«الميليشيات المنفلتة»، إلى عدم منح الذرائع لاستهداف العراق أو دول الخليج.

وطالب الجميع بالتحلي بروح الأخوة والسلام، وعدم الانجرار خلف مخططات العدو الرامية إلى جر المنطقة نحو الاقتتال والتناحر، معربًا عن استنكاره لاستهداف الأراضي العراقية من أي جهة كانت، وكذلك لـ«أعمال المليشيات الوقحة» التي من شأنها إدخال البلاد في حرب جديدة، حسب تعبيره.

كما دعا الصدر الحكومة العراقية إلى «ضبط الأمن وفرض السيادة والعمل الجاد من أجل حماية الشعب العراقي ومقدساته، ومنع الانجرار إلى الخرافات الطائفية»، مشددًا على أن العراق «بحاجة إلى السلام بعد سنوات من الحروب التي استنزفت مقدراته وأثرت في كرامة شعبه».

وحذر من «خلايا الإرهاب النائمة في الداخل والخارج التي قد تستغل التوترات لزعزعة الأمن»، موجهًا دعوة إلى جميع دول الجوار لاعتماد الحوار والسلام والابتعاد عن السياسات التي تؤدي إلى التصعيد، بما يحفظ أمن العراق واستقرار المنطقة.

وأمس، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المملكة تجدد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، كما تجدد التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

وجاء البيان السعودي عقب تجدد هجمات ميليشيات إيرانية من الأراضي العراقية تجاه منشآت بترولية في الشرقية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدًا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.