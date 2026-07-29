قطر: استهداف منشآت بترولية سعودية بمسيرات من العراق انتهاك صارخ للسيادة

أدانت دولة قطر بشدة، الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأربعاء، إن هذه الاعتداءات تعد انتهاكًا صارخًا لسيادة السعودية وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، إن تلك الهجمات تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، ودعمها التام لكل الإجراءات التي تتخذانها، للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية مجددة رفضها القاطع لكل الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.