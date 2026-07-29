أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تمثل نهجا جديدا للوزارة، يستهدف "تحويل التصدير إلى صنعة"، ما يزيد عدد الشركات المُصدرة، وتكرار عمليات التصدير من الشركة الواحدة، وفق الوزير محمد فريد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإطلاق اليوم من محافظة الغربية.

وقال فريد إن هذا النهج يعتمد على نقل الخدمات إلى الشركات في مواقعها.

وأضاف أن مصر حققت تقدما ملحوظا في نمو الصادرات خلال السنوات الأخيرة، وقفزت إلى ما يقارب الـ50 مليار دولار، لكن عند النظر إلى التفاصيل، تتكشف حقائق عديدة يجب معالجتها، حيث استحوذت نحو 50 شركة فقط على 45% من صادرات العام المالي الماضي، من بين ألفي شركة تصدر منتجات.

وأضاف: "لاحظنا أيضا أن معدل تكرار تصدير الشركة الواحدة ليس كبيرا، بمعنى أنها قد تصدر مرة ولا تكررها".

وأردف أنه لذلك تبدأ الوزارة هذا النهج، لتصبح الشركات المصدرة 20 ألفا بدلا من ألفين، ويتضاعف التكرار، ويصبح التصدير "صنعة"، والشركة مثل محمد صلاح، بحيث تتطور لتصبح قادرة على منافسة نظيرتها الأخرى من أي دولة في العالم، بزيادة قدراتها التنافسية، عبر منظومة متكاملة يشارك فيها كل الأطراف.

وأوضح أن النجاح في ذلك سيوصل إلى هدف مهم جدا، وهو توفير الوظائف، مضيفا: "تشير الدراسات إلى أن تكلفة توفير وظيفة في شركة مصدرة أقل بكثير من أخرى لا تصدر".

وعن اختيار طنطا في الغربية لإطلاق هذه المبادرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، قال فريد إن المحافظة تحتوي على قاعدة صناعية واسعة في الملابس الجاهزة والأغذية، وغيرها من القطاعات.