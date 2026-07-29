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• قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع مداخل القرية، ما أدى إلى عزلها عن محيطها

اقتحمت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرية اللبن الشرقية جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عشرات المنازل.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن أكثر من 50 جنديا إسرائيليا، ترافقهم عدة آليات عسكرية، اقتحموا قرية اللبن الشرقية، ونفذوا عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل، واستجوبوا عددا من الفلسطينيين داخلها.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أغلقت جميع مداخل القرية، ما أدى إلى عزلها عن محيطها.

ولم ترد أنباء عن تنفيذ اعتقالات أو وقوع إصابات خلال الاقتحام.

وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر 2023.

وأسفرت هذه الاعتداءات، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.

وزادت وتيرة الانتهاكات والاقتحامات منذ أحداث بلدة تل في نابلس الجمعة، والتي قتل فيها أربعة فلسطينيين وإسرائيليان، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدة، وفق مصادر فلسطينية.