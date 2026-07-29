ذا صن: هندرسون يفسخ عقده مع برينتفورد تمهيدًا للانتقال إلى تشيلسي مجانًا

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي برينتفورد توصل إلى اتفاق مع لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون على فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، ليمهد بذلك الطريق أمام انتقاله إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة، فإن فسخ العقد سيتيح لهندرسون الانضمام إلى تشيلسي في صفقة انتقال حر، دون أن يدفع النادي اللندني أي مقابل مالي للحصول على خدمات قائد ليفربول السابق.

وأضاف التقرير أن اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، أصبح قريبًا للغاية من ارتداء قميص "البلوز"، بعدما توصل إلى اتفاق كامل مع إدارة تشيلسي بشأن جميع تفاصيل التعاقد، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويأمل تشيلسي في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها هندرسون، سواء في الدوري الإنجليزي أو البطولات الأوروبية، من أجل تعزيز خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن الجهاز الفني يرى في اللاعب إضافة مهمة بفضل شخصيته القيادية وخبراته الطويلة داخل المستطيل الأخضر.