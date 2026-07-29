روسيا تتهم مؤسس تطبيق تليجرام بالمساعدة على الإرهاب وتضعه على قائمة المطلوبين دوليا

أعلنت وكالة الأمن الداخلي الروسية الرئيسية، اليوم الأربعاء، اتهام مؤسس تطبيق "تيليجرام" للمراسلة، بافيل دوروف، بـ "المساعدة على الإرهاب"، ووضعه ضمن قائمة المطلوبين دوليا.

وتأتي الاتهامات الموجهة إلى دوروف، المولود في روسيا والذي بدأ مسيرته المهنية هناك قبل أن ينتقل إلى الخارج، في ظل فرض السلطات الروسية قيودا على "تيليجرام"، الذي يعد أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في البلاد.

ويعد ذلك جزءا من جهود طويلة الأمد لكي يفرض الكرملين كامل سيطرته على الإنترنت، وهو أمر آخذ في التصاعد منذ أن شنت موسكو حربها ضد أوكرانيا في فبراير 2022.