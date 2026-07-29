إخلاء جزيرة باروس اليونانية جراء حريق غابات

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يكافح رجال الإطفاء حريق غابات خارج عن السيطرة في جزيرة باروس اليونانية في بحر أيجه، مما دفع السلطات لإخلاء العديد من المجتمعات فيما بدأت ألسنة اللهب تنتشر.

وأبلغت أجهزة الطوارئ السكان بالتوجه إلى الشواطئ القريبة، بحسب وسائل الإعلام. ولا يوجد تقارير مبدئية عن إصابات أو منازل تعرضت للضرر.

وجرى نشر العشرات من رجال الإطفاء عبر جزيرة سيكلاديز منذ أمس الثلاثاء، وطلبت الجهات المعنية تعزيزات من الجزيرتين القريبتين ناكسوس وسيروس، وكذلك من البر الرئيسي.

وتردد أن قرية أجكيريا هي الأكثر عرضة للخطر، بحسب صحيفتي بروتو ثيما وكاثيميريني.

وأوقفت طائرات ومروحيات الإطفاء العمليات ليلا واستأنفتها عند بزوغ الفجر.

وتأجج الحريق جراء حر الصيف الشديد والغطاء النباتي الجاف. وأعاقت الرياح العاتية جهود احتواء الحريق ومن المتوقع أن تشتد أكثر اليوم الأربعاء.

ولم تشهد اليونان بشكل كبير موجات حارة حتى الآن هذا العام. ولكن في السنوات الأخيرة، خلقت الفترات الطويلة من الحر الشديد والجفاف والرياح العاتية الظروف المثالية لحرائق الغابات.