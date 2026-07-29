مصدر: الجيش الروسي يدمر 70 مستودعا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف

أكد قائد وحدة روسية للأنظمة الجوية المسيّرة، يحمل رمز النداء "كلين"، أن عددا من الطائرات المسيرة الروسية دمّرت أكثر من 70 موقعا لتخزين المواد والذخيرة والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

وقال القائد العسكري الروسي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "خلال المهام القتالية لتدمير معدات العدو، تم تدمير أكثر من 70 موقع تخزين للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم في مقاطعة خاركوف".

وأشار إلى أن "تحديد الأهداف تم خلال عمليات استطلاع جوي متواصلة على مدار الساعة، إذ تتبع المشغلون مسارات الإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع إسقاط الإمدادات، وتم إرسال الإحداثيات إلى القيادة، وبعد ذلك تم استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات رؤية أمامية ومدفعية رشاشة لاستهداف الأهداف.

وأوضح القائد الميداني أنه بالإضافة إلى المستودعات، فإن طرق إمداد قوات نظام كييف تخضع لمراقبة مستمرة، حيث يتم تتبع وتدمير المركبات والأنظمة الروبوتية الأرضية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأفاد "كلين" بأن تدمير نقاط التخزين والتفريغ للمؤن والذخيرة والوقود ومواد التشحيم يسمح بإضعاف وحدات العدو وتقويض جاهزيتها القتالية على محور خاركوف.