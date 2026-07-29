أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 1300 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و443 ألفا و450 فردا، من بينهم 1310 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12227 دبابة، و25044 مركبة قتالية مدرعة، و46962 نظام مدفعية، و1973 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1521 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و432778 طائرة مسيرة، و4950 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و127181 من المركبات وخزانات الوقود، و4472 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.