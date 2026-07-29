تحدث أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن عدد من الملفات الفنية وسوق الانتقالات، مشيدًا بعدد من اللاعبين والمسؤولين، وذلك خلال ظهوره على قناة "أون سبورت".

وأكد الشريعي أن زياد كمال سيكون صفقة مميزة لفريقه الجديد، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعب على تقديم مستويات قوية خلال الفترة المقبلة، كما وصف ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، بأنه أصعب مفاوض تعامل معه في الكرة المصرية.

وأشار إلى أن مصطفى شكشك يُعد أذكى لاعب تعامل معه، كما كشف أن النادي الأهلي سبق وأن دخل في مفاوضات رسمية للتعاقد مع أحمد فتحي خلال فترة سابقة.

وعن اللاعبين الحاليين، توقع الشريعي انضمام علي محمود إلى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ثقته في إمكانياته الفنية.

كما تحدث عن محمود عبد المنعم "كهربا"، مشددًا على أنه لاعب كبير ويحتاج فقط إلى طريقة التعامل المناسبة معه، متوقعًا أن يكون له الدور الأكبر وأن يقدم موسمًا مميزًا في الموسم المقبل.

واختتم رئيس إنبي تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا تلقى أي تواصل من نادي الفجر، فسيرد فورًا، مشيرًا إلى أنه سعيد بالأجواء الحالية داخل النادي الأهلي.