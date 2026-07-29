أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن المشاركة في البطولات الأفريقية في الوقت الحالي لن تكون في مصلحة النادي من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الإدارة تضع الاستدامة المالية على رأس أولوياتها.

وقال الشريعي، خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، إن مشاركة إنبي في أي بطولة أفريقية ستؤدي إلى خسائر مالية، موضحًا أن النادي يبحث دائمًا عن تحقيق التوازن بين المنافسة الرياضية والحفاظ على موارده الاقتصادية.

وكشف رئيس إنبي عن ميزانية النادي خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن إجمالي المصروفات بلغ 112 مليون جنيه، بينما وصلت الإيرادات إلى 147 مليون جنيه، وهو ما يعكس نجاح الإدارة في تحقيق فائض مالي رغم التحديات.

وتطرق الشريعي إلى ملف الانتقالات، موضحًا أن يوسف لبيب كان قريبًا من الانتقال إلى أحد أكبر الأندية، إلا أن الصفقة لم تكتمل، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك مستقبلًا كبيرًا، ووصفه بأنه "مفتوح له أبواب السماء".

وأضاف أن فرص احتراف اللاعب حامد عبد الله خارج مصر تبدو أكبر من زميليه علي محمود وأقطاي، في ظل الاهتمام الذي يحظى به من أندية خارجية، مؤكدًا أن إنبي يواصل العمل على تسويق لاعبيه بالشكل الذي يحقق مصلحة النادي واللاعبين.