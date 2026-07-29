نتنياهو: تحالفي مع ترامب جدار من الجرانيت

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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هناك "توافقا تاما" بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع إيران من حيازة سلاح نووي.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية حول اجتماعه المغلق مع ترامب أمس الثلاثاء، وصف نتنياهو اللقاء بأنه كان "رائعا"، مؤكدا أنه كان "واحدا من أفضل الاجتماعات التي عقدناها".

كما وصف نتنياهو تحالفه مع ترامب بأنه "جدار من الجرانيت".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يعود ذلك إلى أن موقف الرئيس ترامب واضح للغاية، إذ يجمعنا التزام مشترك. فنحن لا نريد أن نرى النظام المتشدد في طهران يمتلك أسلحة نووية تهدد كل أمريكي، وتهدد السلام العالمي، وتهدد وجود إسرائيل".

وتابع: "لذا، لدينا هذا الهدف المشترك الذي سيتحقق - سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو غيرها - ونحن ملتزمون بذلك"، مشيرا إلى أن هذا هو أبرز ما خلص إليه اجتماعه في البيت الأبيض.

وعقد نتنياهو اجتماعا مع ترامب، امتد لنحو 90 دقيقة، بحضور مسئولين كبار من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، المحادثات بأنها كانت "إيجابية ومثمرة".

كما ذكر مسئول إسرائيلي أن نتنياهو وترامب ناقشا أيضا التعاون الأمريكي الإسرائيلي و"فرصا متنوعة في الشرق الأوسط".