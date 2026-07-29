رئيس الليجا يهاجم إنفانتينو: أنت المشكلة وليس الحل

شن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، هجومًا حادًا على جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية التحركات الأخيرة للاتحاد بشأن حقوقه التجارية ومسابقاته، والتي أثارت غضبًا واسعًا في القارة الأوروبية.

وكتب تيباس عبر حسابه على منصة "إكس": "في أقل من شهر، سحب جياني إنفانتينو بطاقة حمراء تحت شبهة التدخل السياسي، وبعد ذلك جاء طلب من الكونجرس الأمريكي لتوضيح أسباب سحب الفيفا اتهامات بحق أعضاء سابقين في الاتحاد أُدينوا بالفساد، من بين أمور أخرى".

وأضاف رئيس رابطة الليجا: "والآن، يعد الفيفا بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار، بل وحتى 20 مليون دولار إضافية لكل اتحاد، بينما يستعد لإدخال مستثمرين من القطاع الخاص في حقوقه ومسابقاته".

وتابع تيباس هجومه قائلًا: "هذا لا يبدو كإصلاح. بل يبدو كحملة انتخابية ممولة من مستقبل كرة القدم".

وواصل: "لا يمكن استخدام التنمية لشراء الأصوات أو إسكات المعارضين. مسابقات الفيفا وحقوقه التجارية ليست ملكية شخصية لإنفانتينو".

واختتم رئيس رابطة الدوري الإسباني رسالته بعبارة شديدة اللهجة، قائلًا: "من يخلط بين السياسة والانضباط والمال والنفوذ من دون شفافية، لا يمكنه قيادة أي شيء. إنفانتينو ليس الحل لحوكمة الفيفا، بل هو المشكلة".

وتأتي تصريحات تيباس في ظل تصاعد الجدل حول خطط الفيفا لإطلاق كيان استثماري جديد يسعى إلى جذب استثمارات خاصة في حقوقه التجارية، وسط تقارير عن حالة غضب داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ووصول الأزمة إلى حد تلويح بعض الدول الأوروبية بإمكانية مقاطعة كأس العالم، اعتراضًا على الطريقة التي يدير بها إنفانتينو الاتحاد الدولي وخططه الجديدة.