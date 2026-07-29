ألمانيا: الاتحاد المسيحي ينتخب رئيسا جديدا لكتلته في البرلمان

عقدت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الألماني، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية خلال العطلة الصيفية انتخبت خلالها تورستن فراي رئيسا جديدا لها خلفا لـ ينس شبان الذي استقال من هذا المنصب قبل أحد عشر يوما.

يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ويُعَد الاتحاد المسيحي هو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يضم أيضا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحصل فراي، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان المستشارية الاتحادية، على تأييد 91.9% من الأصوات، وهي نتيجة اعتبرها كثيرون أفضل مما كان متوقعاً.

وقبل ذلك، كان الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير قد عين ثلاثة وزراء جدد؛ ليُستكمل بذلك أول تعديل وزاري يجريه المستشار ميرتس منذ توليه منصبه، إلا أن هناك تعيينات أخرى ما زالت معلقة في مناصب مختلفة.

وعلى خلاف ما توقعه بعض أعضاء أحزاب الاتحاد المسيحي، فإن حالة الاستياء داخل أروقته من التغييرات التي أجراها ميرتس لم تنعكس على نتيجة انتخاب فراي. فالحصول على أكثر من 90 بالمئة من الأصوات – علماً بأن الامتناع عن التصويت لا يُحتسب ضمن النتائج في انتخابات الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي – يُعد نتيجة جيدة، وإن كانت نسبة التأييد المرتفعة هذه ليست أمراً غير معتاد داخل الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم.

ففي أول انتخابات لرؤساء الكتلة البرلمانية منذ عام 1949، كان تجاوز حاجز الـ90% هو القاعدة في معظم الحالات.

ومن بين الثلاثة عشر الذين سبقوا فراي في رئاسة الكتلة، بدأ أغلبهم ولاياتهم بمثل هذه النتيجة، ما لم يكونوا قد فازوا بمنصبهم بعد انتخابات تنافسية بين أكثر من مرشح، ولم يكن هناك سوى استثناء واحد، إذ حصل ميرتس في عام 2022 على 89.5% من الأصوات.

كما تفوق فراي، على النتيجة التي حققها ينس شبان عند انتخابه لأول مرة رئيساً للكتلة البرلمانية في العام الماضي، حين نال 91.3%.