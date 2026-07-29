نتنياهو: قوات خاصة إسرائيلية ستنقذني إذا اعتقلت في دولة أوروبية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن قوات خاصة إسرائيلية ستتدخل لإنقاذه في حال تعرضه للاعتقال داخل أي دولة أوروبية.

وأشار نتنياهو إلى خلفيته العسكرية قائلاً: "لقد خدمت فيها خمس سنوات، ودعنا نكلفهم بمهمة جديدة"، في إشارة إلى إمكانية الاستعانة بتلك القوات الخاصة لتنفيذ عملية إنقاذ إذا ما تم توقيفه على أراضٍ أوروبية.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة، وفقاً لوكالة سما الفلسطينية.

وبموجب نظام روما الأساسي، تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة بالتعاون مع تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، وهو ما دفع عدداً من الدول الأوروبية في فترات سابقة إلى التأكيد على احترامها لالتزاماتها القانونية في حال دخول نتنياهو أراضيها وفقا بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبحسب وكالة سما، يحمل حديث نتنياهو عن إمكانية تدخل قوات خاصة إسرائيلية لإنقاذه أبعاداً سياسية ورمزية أكثر من كونه سيناريوً تنفيذياً، إذ إن أي عملية عسكرية داخل أراضي دولة ذات سيادة ستعد انتهاكاً للقانون الدولي، وقد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية وأمنية غير مسبوقة بين إسرائيل والدولة المعنية.