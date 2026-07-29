ميانمار: صدور أحكام بالسجن تصل إلى 37 عاما بحق 9 ناشطين

أعلنت جماعة ناشطة، اليوم الأربعاء، أن محاكم في ميانمار أصدرت أحكاما بالسجن تصل إلى 37 عاما بحق 9 ناشطين لمشاركتهم في احتجاجات دعت إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت في ديسمبر الماضي.

وقالت المتحدثة باسم لجنة تنسيق القوى المناهضة للمجلس العسكري في ماندالاي ماي هنين، إن ثمانية أعضاء، من بينهم الناشط البارز هتيت ميان أونج، حكم عليهم، أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة 37 عاما من قبل محكمتين في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد، بعد إدانتهم بموجب قانون الانتخابات وقانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت ماي هنين، أن ناشطا تاسعا حكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما بعد إدانته بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وألقي القبض على هتيت ميان أونج وناشطين آخرين بعد أيام من تنظيم احتجاج مفاجئ بوسط مدينة ماندالاي في 3 ديسمبر الماضي، دعوا خلاله المواطنين إلى رفض الانتخابات، وإلغاء قانون التجنيد الإجباري، والإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين الذين اعتقلوا عقب استيلاء الجيش على السلطة من الحكومة المنتخبة في عام 2021 بقيادة أونج سان سو تشي.

وقالت ماي هنين، إن النشطاء لن يستأنفوا الأحكام لأنهم لا يعتقدون أن العقوبات سيتم إلغاؤها.

وأضافت ماي هنين، أنها تعتقد أن الجيش سجن النشطاء بسبب احتجاجهم السلمي في محاولة لبث الخوف بين المواطنين وتعزيز قبضته على السلطة.

ولم تصدر الحكومة المدعومة من الجيش أي تعليق رسمي على الأحكام حتى الآن.