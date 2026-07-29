اليمن تدعم حق السعودية في الدفاع عن أمنها ومنشآتها الحيوية

أعربت اليمن عن تأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، دفاعا عن أمنها وسيادتها وحماية منشآتها الحيوية، وذلك عقب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت منشآت بترولية داخل أراضيها بطائرات بدون طيار "درونز" نفذتها ميليشيات إرهابية موالية للنظام الإيراني انطلاقا من الأراضي العراقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، أن للمملكة العربية السعودية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، الحق الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أراضيها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، وردع أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها.

ونوهت الوزارة بما أكدته المملكة بشأن إجراءاتها التي جاءت في إطار الدفاع المشروع عن النفس المنسق مع شركائها في المجتمع الدولي، وبما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى حماية الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت الوزارة أن "هذه الاعتداءات الإرهابية، وما سبقها من هجمات مماثلة نفذتها أذرع النظام الإيراني في المنطقة، تعكس استمرار المشروع التخريبي القائم على توظيف المليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن سلطة الدولة لزعزعة أمن الدول، وتهديد المنشآت المدنية، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي".

وجددت وزارة الخارجية اليمنية التأكيد على أن التجربة اليمنية تمثل الدليل الأوضح على المخاطر الكارثية لتقويض مؤسسات الدول الوطنية في المنطقة، وأن الحل المستدام يكمن في ردع المليشيات الإرهابية ومشاريعها العابرة للحدود.

كما جددت الوزارة تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها.