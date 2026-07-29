الفيفا يفتح تحقيقا في «لافتة» خلال مباراة للأرجنتين بالمونديال

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا بشأن احتفالات لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال إحدى مباريات بطولة كأس العالم 2026.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية لكنه خسر بهدف دون رد أمام إسبانيا بعدما امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيقا في لافتة رفعها بعض لاعبي الأرجنتين تخص جزر فوكلاند، المتنازع عليها بين بلادهم وإنجلترا على مدار سنوات.

وقررت لجنة الانضباط في الفيفا فتح تحقيق بخصوص الواقعة التي حدثت عقب فوز الأرجنتين على إنجلترا بهدفين لهدف في الدور نصف النهائي من المونديال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي، فضّل التريث آنذاك، قبل أن يعود ويفتح الملف، من أجل التحقيق في الواقعة.