النفط يتجاوز 90 دولارا للبرميل بعد تصريحات ترامب بشأن استئناف ضرب إيران

عادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من التراجع الحاد، في الوقت الذي تجدد فيه القتال في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل بارتفاع نسبته 8% عن مستواه أمس.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للنفط تقلبات حادة خلال الشهر، إذ انتقلت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران من التصعيد إلى ما يبدو أنه تحول نحو الدبلوماسية، ثم عادت الآن إلى تبادل الهجمات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقناة "فوكس نيوز" اليوم، إن إيران ستتلقى ضربة قوية بعد الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن.

ومن ناحيتها، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، عن بيان للحرس الثوري الإيراني، القول إنه استهدف قاعدة جوية ومركز قيادة أمريكيين في الأردن بصواريخ باليستية.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الولايات المتحدة هاجمت جزءا من أراضيها.

ويأتي الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام اليوم في منتصف شهر شديد التقلب، فقد تذبذبت العقود الآجلة في نطاق يقارب 32 دولارا للبرميل خلال يوليو، مع تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وفتح جماعة الحوثي في اليمن المدعومة من طهران جبهة جديدة من الصراع في البحر الأحمر، قبل أن تتراجع الأسعار بشكل حاد مع انحسار الأعمال العدائية لفترة وجيزة.

ولا يزال المتعاملون يركزون على التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب، بالإضافة إلى المؤشرات التي تدل على أن تدفقات النفط عبر نقاط الاختناق الرئيسية في مضيق هرمز بالخليج وباب المندب في البحر الأحمر لا تزال مهددة.

وبحلول الساعة الحادية عشرة و7 دقائق صباحا بتوقيت نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 7.5% إلى 85.17 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 8% إلى 90.70 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر.