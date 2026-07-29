إصابة مهاجم بورنموث تربك خطط برشلونة في الميركاتو الصيفي

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تعقدت فرصه في التعاقد مع المهاجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي، لاعب بورنموث الإنجليزي، عقب تعرضه لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وكان برشلونة يبحث عن تدعيم خط الهجوم بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، كما ارتبط بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، إلا أن تمسك أتلتيكو مدريد بمهاجمه دفع النادي الكتالوني إلى توجيه أنظاره نحو كروبي.

وبحسب شبكة “ذا أتلتيك”، تعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في القدم خلال معسكر بورنموث الإعدادي في النمسا، قبل أن يعود إلى إنجلترا لإجراء الفحوصات الطبية، التي أكدت حاجته إلى تدخل جراحي.

وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب خضع للعملية الجراحية بنجاح، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، ما يؤجل عودته إلى التدريبات حتى أكتوبر أو نوفمبر المقبل، ويعقد أي خطوة نحو انتقاله هذا الصيف.

وكان كروبي قد قدم موسمًا مميزًا مع بورنموث بعد انتقاله من لوريان، حيث شارك في 35 مباراة وسجل 13 هدفًا، ليساهم في تأهل الفريق إلى الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.