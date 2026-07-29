 نجاح 24 حكم ساحة و56 مساعداً في اختبارات «كوبر» استعداداً للموسم الجديد - بوابة الشروق
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نجاح 24 حكم ساحة و56 مساعداً في اختبارات «كوبر» استعداداً للموسم الجديد

 الشروق
نشر في: الأربعاء 29 يوليه 2026 - 10:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يوليه 2026 - 10:47 م

خضع اليوم، الأربعاء، الحكام الدوليون وحكام الدوري الممتاز والمساعدون وعددهم 24 حكم ساحة و68 مساعداً لاختبار اللياقة البدنية "كوبر"  على ملاعب نادي النصر، ضمن البرنامج، الذي وضعه الاتحاد المصري لكرة القدم، ولجنة الحكام الرئيسية لتجهيز الحكام قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2026-2027، وذلك في إطار خطة رفع الكفاءة البدنية والفنية لعناصر التحكيم.

واجتاز جميع حكام الساحة ال24 الاختبارات، كما اجتاز الاختبار أيضاً 56 مساعداً بينما رسب 12 مساعداً.

وأقيم الاختبار وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسط متابعة من مسئولي لجنة الحكام الرئيسية، بهدف الوقوف على جاهزية الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد.


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