أسامة كمال: الرأي العام الأمريكي لم يعد متطرفا في حبه لإسرائيل أو مؤيدا لكل تصرفاتها

قال الإعلامي أسامة كمال، إن وكالة "رويترز" أشارت إلى أن الدعم الإسرائيلي على مدار أجيال كان يحظى بتأييد واسع داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الجميع في واشنطن يقفون خلف إسرائيل، إلا أن هذا الوضع يشهد تغيرًا ملحوظًا في الوقت الحالي.

وأضاف "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc”، على قناة "DMC”، اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب على إيران، إلى جانب علاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجمهوريين الأمريكيين، أدت إلى تراجع دعم إسرائيل بين الديمقراطيين، بما يهدد بتحويل أهم تحالفات الولايات المتحدة إلى انقسام حزبي.

وتابع أن المرشحين الذين ينتقدون إسرائيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي يحققون نتائج متقدمة، مشيرًا إلى أنه قيل إن هذا التحول ظهر داخل الكونجرس، بعدما صوت نحو نصف الديمقراطيين لصالح تعديل يدعو إلى قطع المساعدات عن إسرائيل، معتبرًا أن مثل هذا الطرح، لو تم تقديمه في وقت سابق، لكانت الأغلبية الساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رفضته.

وأردف أن الرأي العام الأمريكي يشهد تغيرًا واضحًا في موقفه تجاه إسرائيل، ولم يعد متطرفًا في حبه لإسرائيل أو مؤيدًا لكل تصرفاتها، مشيرًا إلى أن أعداد الأمريكيين المستعدين للتخلي عن دعم إسرائيل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتزايد يومًا بعد يوم.