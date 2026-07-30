روديجر يدرس التراجع عن الاعتزال الدولي بسبب يورجن كلوب

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن احتمالية تراجع أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد، عن قرار اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا، وذلك عقب تعيين يورجن كلوب مديرًا فنيًا للمانشافت.

ووفقًا لما أوردته صحيفة سبورت بيلد، فإن روديجر يعيد تقييم موقفه من العودة لتمثيل منتخب بلاده، بعدما كان قد قرر إنهاء مسيرته الدولية عقب خروج ألمانيا من كأس العالم، وأبلغ زملاءه آنذاك بأنه لن يرتدي قميص المنتخب مجددًا.

ورغم عدم صدور أي قرار رسمي من اللاعب حتى الآن، فإن التقرير أشار إلى أن وجود كلوب على رأس الجهاز الفني قد يكون عاملًا مؤثرًا في تغيير قناعة المدافع المخضرم واستمراره مع المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويُعد روديجر أحد أبرز مدافعي ألمانيا في السنوات الأخيرة، إذ بدأ مشواره الدولي في مايو 2014 خلال مواجهة بولندا، وخاض منذ ذلك الحين 86 مباراة بقميص المانشافت، مقدمًا مستويات مميزة في مختلف البطولات.