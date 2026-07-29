ترامب: تلقيت إحاطة بما حدث في مصر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم إبلاغه بما حدث في مصر، في إشارة إلى واقعة الحريق الذي نشب في سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وفقا لتصريحات نقلتها قناة "الجزيرة".

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.