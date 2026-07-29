"أين ميلانيا؟".. تساؤل طرحته مجلة نيوزويك الأمريكية تحدثت فيه عن غياب السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن مناسبتين بارزتين في واشنطن خلال الأيام الماضية، وهما جنازة السيناتور ليندسي جراهام، وعشاء مراسلي البيت الأبيض الذي أُعيد جدولته يوم الجمعة الماضي.

حضر الرئيس دونالد ترامب المناسبتين، وألقى كلمة في جنازة جراهام، لكن السيدة الأولى لم تظهر معه.

وعندما تواصلت مجلة نيوزويك مع المكتب الإعلامي للسيدة الأولى والبيت الأبيض للتعليق يوم الثلاثاء، رفضا التعليق على غياب ميلانيا ترامب عن المناسبتين.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض قد صرّح سابقًا لقناة فوكس نيوز بأن السيدة الأولى لديها التزام مسبق منعها من حضور عشاء مراسلي البيت الأبيض.

بعد وفاة جراهام، أصدرت ميلانيا ترامب بيانًا أشادت فيه بالخدمة العامة التي قدمها السيناتور الراحل. وقالت: «أشعر بالحزن لرحيل السيناتور غراهام المفاجئ.. كرّس ليندسي حياته لخدمة أمتنا، مُظهِرًا التزامًا راسخًا بواجباته. أُعرب عن أحرّ التعازي لأسرته وأصدقائه وكل من تأثرت حياتهم بإرثه الخالد».

في جنازة جراهام، جلس ترامب إلى جانب نائبه جيه دي فانس، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، وابنه إريك ترامب وزوجته لارا. وكان من بين الحضور البارزين أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

- تساؤلات الغياب وسط تهديدات

يأتي هذا الغياب البارز في الوقت الذي صرّحت فيه الخدمة السرية الأمريكية لمجلة نيوزويك يوم الاثنين بأنها على علم بفيديو مرتبط بإيران يستهدف ميلانيا ترامب، وأشارت إلى أن التهديدات الموجهة للأشخاص الخاضعين لحمايتها تخضع لمراجعة الوكالة.

قال نيت هيرينج كبير أخصائيي الشئون العامة في مكتب الاتصالات والعلاقات الإعلامية التابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكية: "جهاز الخدمة السرية على علم بالفيديو، ويحقق في أي شيء يُمكن اعتباره تهديدًا للأشخاص الذين نحميهم".

جاء هذا التصريح بعد ورود تقارير عن انتشار فيديو عبر قناة إعلامية إيرانية مرتبطة بالدولة، يستهدف السيدة الأولى. ويُعدّ هذا الفيديو أحدث مثال على الخطاب الموجّه ضد الرئيس ترامب وعائلته وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، بحسب المجلة.

وأضاف هيرينج: "حرصًا على الأمن العملياتي، لا نناقش مسائل الاستخبارات الوقائية".

ولا توجد أي مؤشرات علنية تربط غياب ميلانيا ترامب عن جنازة غراهام أو حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بالتهديد الإيراني المزعوم، ولم يربط المسئولون بين الأمرين.

- متى كان آخر ظهور علني؟

يبدو أن آخر ظهور علني لميلانيا ترامب كان في نهائي كأس العالم لكرة القدم في إيست روثرفورد، نيو جيرسي، في 19 يوليو، حيث انضمت إلى الرئيس ترامب وابنهما بارون في المباراة النهائية.

كما شوهدت السيدة الأولى في احتفال ترامب بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة في الرابع من يوليو في ناشونال مول.

وانضمت إلى ترامب في بطولة يو إف سي فريدوم 250 في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في يونيو، وجلست في الصفوف الأمامية مع أفراد عائلة ترامب ورئيس يو إف سي دانا وايت خلال هذا الحدث التاريخي.

- إطلاق نار في حفل عشاء

وكانت ميلانيا قد حضرت ترامب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في أبريل قبل أن يُقطع الحفل بسبب حالة تأهب أمني ناجمة عن إطلاق نار خارج المكان. ورافق عملاء الخدمة السرية الرئيس ترامب وميلانيا ترامب ومسئولين كبار آخرين من قاعة الاحتفالات، وأُعيد جدولة العشاء لاحقًا إلى 24 يوليو. وتغيبت ميلانيا ترامب عن حفل العشاء الذي أُقيم يوم الجمعة في واشنطن.