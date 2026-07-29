أوكرانيا: قصف اثنتين من أكبر مصافي النفط الروسية بعد اجتماع زيلينسكي مع ترامب

قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية قصفت اثنتين من أكبر مصافي النفط الروسية خلال الليل في أحدث ضرباتها بعيدة المدى، مع تكثيف كييف لضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على موسكو.

وتضرب الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة بعيدة المدى التي تشنها أوكرانيا يوميا تقريبا باستخدام أسلحة مطورة محليا، منشآت النفط الروسية منذ أشهر.

وتسببت العملية في أزمة وقود أحرجت الكرملين بعد أكثر من أربع سنوات من العملية الروسية الشاملة.

وقالت خدمات الأمن وهيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيانين منفصلين، إن الهجمات التي وقعت خلال الليل أدت إلى اندلاع حرائق في مصفاة "لوك أويل" لتكرير النفط في منطقة بيرم الروسية، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر (900 ميل) من أوكرانيا، ومصفاة في ريازان، على بعد نحو 400 كيلومتر (180 ميلا) من الحدود.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصفاتين معا نحو 220 مليون برميل من النفط، وفقا لأوكرانيا، وتساهمان بشكل حيوي في الجهد العسكري لروسيا وإيرادات حكومتها.

ولم يتسن على الفور التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وقال حاكم ريازان بافيل مالكوف، إن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقال إن حطام الطائرات المسيرة تسبب في حرائق في "مواقع صناعية" لم يحددها.

يذكر أن روسيا لديها دفاعات جوية متطورة لكنه من الصعب تغطية أراضيها الشاسعة بشكل كامل.