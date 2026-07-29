مقتل 5 من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح شمال غربي البلاد

قال مسئولون، إن مسلحين هاجموا نقطة تفتيش للشرطة في شمال غرب باكستان اليوم الأربعاء؛ مما أشعل فتيل معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة وإصابة نحو عشرين آخرين.

وأوضح المسئول المحلي في الشرطة عرفان خان، أن الشرطة قتلت أربعة من المهاجمين في الاشتباكات التي لا تزال دائرة في هانجو، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا الحدودية مع أفغانستان.

وأضاف أن بعض المصابين من عناصر الشرطة في حالة حرجة بمستشفى محلي.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم على الفور، ومن المرجح أن تتوجه أصابع الاتهام إلى حركة طالبان باكستان، المعروفة باسم (تحريك طالبان باكستان)، والتي كثفت هجماتها ضد قوات الأمن الباكستانية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وقبل ساعات، أعلن الجيش الباكستاني، أن قوات الأمن قتلت 32 مسلحا في عمليات استخباراتية نُفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية في شمال غرب وجنوب غرب باكستان.