الاحتياطي الفيدرالي يبقي الفائدة الأمريكية دون تغيير للمرة الخامسة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها من دون تغيير، اليوم الأربعاء، مواصلاً سياسة الترقب والانتظار للوقوف على تبعات الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط على التضخم الأمريكي.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 3.5% و3.75% من دون تغيير، للاجتماع الخامس على التوالي.

ورغم أن خطوة الاحتياطي الفيدرالي اليوم جاءت موافقة للتوقعات بشكل كبير، إذ رجحت عقود المبادلة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو، إلا أن احتمالية زيادة تكلفة الاقتراض كانت قد ارتفعت إلى ما يقارب 35% بحلول بعد ظهر الثلاثاء، وسط مخاوف من تسارع التضخم مع عودة ارتفاع أسعار الطاقة في ظل استمرار تصعيد الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، فضلاً عن أثر إعادة بناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب لجداره الجمركي على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقبيل صدور قرار الفائدة، وضعت أصوات بارزة في أنحاء وول ستريت ثقلها خلف رفع الفائدة، في ثاني اجتماع فقط يديره الرئيس الجديد كيفن وارش، إذ توقعت "سيتاديل سيكيوريتيز" (Citadel Securities) أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في خطوة مفاجئة من شأنها تعزيز مصداقية رئيسه وارش في معركة مكافحة التضخم. ورغم توقع "بنك أوف أميركا" أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه لم يستبعد زيادة مفاجئة.