المقاومة الإسلامية في العراق تتوعد الولايات المتحدة والسعودية بعمل عسكري

جددت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، نفيها القاطع لأي استهداف طال السعودية ومنشآتها.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صحفي: "إننا نؤكد بلا ريب أن النظام السعودي لم يكن ولن يكون إلا خنجراً غادراً أو أداةً "قذرةً" تُدار من البيت الأبيض وأجهزته الاستخبارية المشبوهة؛ فكما سخّر إمكانياته بالأمس لتفويج الانتحاريين لسفك دماء العراقيين، ها هو اليوم يجدّد مرغماً عقد العمالة لتنفيذ جرائم سادته وإملاءاتهم الإجرامية للنيل من إرادة شعبنا الأبي".

وأعلنت المقاومة في بيانها: "نمهل الجهات الحكومية التي طالبت المقاومة بنزع سلاحها مهلةً أقصاها حتى الأسبوع المقبل لنرى ما هم فاعلون، حرصاً منا على حفظ أمن زوار أربعينية الإمام الحسين؛ فإن ردّنا على العدو الأمريكي قادم لا محالة، وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك".