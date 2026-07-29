البرهان يبحث مع مستشار رئيس دولة جنوب السودان جهود دعم مسارات السلام والاستقرار

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم بمكتبه بالخرطوم، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.

وجاء ذلك بحضور الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير عام جهاز المخابرات العامة ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير معاوية عثمان خالد والفريق الركن محمد علي أحمد صبير مدير هيئة الاستخبارات العسكرية و​الفريق عصام محمد حسن كرار، سفير السودان لدى دولة جنوب السودان.

​وأوضح توت قلواك، في تصريح صحفي، أنه نقل إلى رئيس مجلس السيادة رسالة شفهية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الصلة بمسار السلام والاستقرار في كل من السودان وجنوب السودان، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

​وأكد قلواك على أزلية العلاقات التاريخية التي تجمع شعبي البلدين، مشدداً على أهمية تحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة.

​وأضاف أن اللقاء تطرق إلى قضايا نقل وعبور البترول من دولة جنوب السودان إلى السودان ودعم وتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود المبذولة لدعم مسارات السلام والاستقرار.

​وأوضح مستشار رئيس جنوب السودان أنه قدم دعوة رسمية من الرئيس سلفاكير ميارديت إلى البرهان لزيارة جوبا، بهدف ​التشاور حول أفق العلاقات في المرحلة المقبلة والوصول إلى تفاهمات حول العديد من القضايا، و​تحقيق الاستقرار في المناطق الحدودية و​إنشاء مناطق تجارية مشتركة لخدمة الشعبين.

وجدد تأكيده على حرص قيادتي البلدين على توطيد علاقات التعاون المتبادل، في ظل التاريخ المشترك والروابط العميقة بين الشعبين.