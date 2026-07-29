نبيل فهمي: الاعتداءات المتكررة على السعودية والأردن تصعيد خطير من إيران ووكلائها

أعرب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لتكرار استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالسعودية والاعتداءات على الأردن باستخدام طائرات مسيّرة، في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وقال الأمين العام، في بيان، إن استمرار هذه الهجمات يتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لمنع تكرارها، ومحاسبة الجهات المسئولة عنها، وضمان عدم تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لتهديد المنشآت الحيوية والاقتصادية.

وأضاف أن احترام سيادة الدول وعدم استهداف مرافقها الحيوية يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد فهمي على أن أمن السعودية والأردن وسلامة أراضيهما يمثلان جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، مجددًا دعم الجامعة العربية لكل ما تتخذانه من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما الوطني وصون سلامة أراضيهما، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.