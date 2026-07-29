قطر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن وتدعو إلى وقف التصعيد

أدانت قطر، اليوم الأربعاء، بشدة الهجمات الإيرانية على الأردن، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن "استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشددت الوزارة، على "ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات".

وجددت الوزارة، "تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها".