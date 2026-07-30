أكد الألماني كريم أديمي، لاعب برشلونة الجديد، أن هدفه الأكبر مع النادي الكتالوني هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشددًا على ثقته في قدرته على المنافسة وحجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق.

وقال أديمي، في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو»: “حلمي الأكبر مع برشلونة هو الفوز بدوري أبطال أوروبا. كنت قريبًا من تحقيقه مع بوروسيا دورتموند، لكننا خسرنا النهائي، وأسعى لتحقيق هذا الحلم كل يوم”.

وأضاف أن تألقه مع برشلونة قد يفتح أمامه باب العودة إلى منتخب ألمانيا، مؤكدًا: “الأمر يعتمد عليّ، وإذا قدمت مستويات جيدة فسأستعيد مكاني مع المنتخب”.

وأشاد أديمي بالمواهب الشابة داخل برشلونة، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يمتلكون جودة فنية كبيرة ويقدمون مستويات مميزة في التدريبات.

وعن المنافسة مع لامين يامال، قال: “لا أخشى أي لاعب، وأعلم أنني إذا بذلت أقصى ما لديّ فسأحصل على فرصتي للمشاركة”.