جوزيف زينباور: بن جديدة يمتلك إمكانيات هائلة وسيتألق مع الأهلي

أكد الألماني جوزيف زينباور، مدرب سفيان بن جديدة السابق في الرجاء المغربي، أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، مشيرًا إلى أنه قادر على التطور وتقديم مستويات مميزة مع النادي الأهلي.

وقال جوزيف زينباور، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "نعم، سفيان لاعب ممتاز جدًا ويمتلك إمكانيات وطاقات هائلة. لقد لاحظنا ذلك منذ تدريباته الأولى معنا، فعندما كان لاعبًا شابًا في نادي الرجاء البيضاوي، كان من الواضح حجم القدرات التي يمتلكها".

وأضاف: "وقد أثبت ذلك بالفعل وسجل في مبارياته الأولى عندما منحناه الثقة في المباريات الأخيرة آنذاك".

وتابع: "بعد ذلك، كان يرغب بشدة في الانتقال إلى بلجيكا، وهناك اكتسب الخبرات ولعب مع عدة أندية، وأغلب الظن أنه تعلم الكثير هناك. ثم استطاع أن يظهر كل تلك الإمكانيات لاحقًا، حيث أصبح بطلًا وهدافًا بتسجيله أكثر من 20 هدفًا مع عدة تمريرات حاسمة، وساهم في أكثر من 50% من إجمالي أهداف فريقه".

وأوضح: "أنا سعيد جدًا للتطور الذي وصل إليه هذا اللاعب، والآن مع خطواته الجديدة وانتقاله إلى أحد أكبر الأندية في أفريقيا، النادي الأهلي، أعتقد أنه سيتطور أكثر وسيكون قادرًا على تقديم مستويات عالية وتسجيل الأهداف".

وأشار إلى أن: "لقد أظهر أيضًا مع المنتخب الوطني حسّه التهديفي العالي. من الناحية الفنية والتكتيكية، هو لاعب يمتلك إمكانيات هائلة، خاصة في الناحية الهجومية وداخل منطقة الجزاء، ولديه غريزة تهديفية ممتازة. كما يمكنه اللعب على الأطراف كجناح، ويتميز بالعمل الجاد والضغط القوي عند فقدان الكرة".

واختتم جوزيف زينباور تصريحاته قائلًا: "أي مدرب يتمنى لاعبًا بمواصفاته، وأتمنى أن يواصل تطوره ويستفيد من خبرات اللاعبين الآخرين في الأهلي ليقدم أفضل ما لديه".