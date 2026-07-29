قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة رصدت تداول منشور بقائمة تضم نتيجة 70 طالبًا بالثانوية العامة بمدرسة فاقوس التي من بينها الطالب عبدالله عمر الذي حصل على المركز الأول شعبة علمي علوم.

جاء ذلك في معرض تعليقه على جدل أثير بشأن نتيجة المدرسة لحصول أغلب طلابها على مجموعات مرتفعة في الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن المنشورات المتداولة زعمت أن لجان هذه المدرسة شهدت غشًا جماعيًّا، وأن الطالب عبدالله حصل على هذا المركز بالغش وبالتالي لا يستحق هذا المركز كما زُعِم.

وأوضح أن الوزارة فور رصدها لهذا الأمر، رأت ضرورة التحقيق بشكل فوري، حيث وجه الوزير محمد عبداللطيف بتشكيل عدد من اللجان لمراجعة بعض الأمور، بعضها مراجعة أوراق إجابة الطلاب الذين تم تداول قائمة نتائهجم، ومضاهاتها بأي إجابات متشابهة، وهو أمر لم يثبت خلال المراجعة.

ولفت إلى أن لجنة أخرى استدعت كل السجلات الدراسية لطلاب المدارس البالغ عددهم 231 طالبًا، وتبين أن نسب نجاح الطلاب في السنوات الماضية تشهد تفوقًا كبيرًا ويحققون نتائج متقاربة.

ونوه بأن الطالب الذي كان يجلس أمام الطالب عبدالله على حصل 292 درجة، بنسبة تقترب من 95%، وأكّد أن الطالب الذي كان يجلس خلفه حصل على 299 درجة، بمعنى أن النتائج مختلفة.

وأفاد بإجراء مراجعة لأوراق إجابات هؤلاء الطلاب، وإذا كانت هناك شبهة غش لظهرت في أسئلة الاختيار من متعدد، مؤكدا أنه مراجعة الأوراق لم تثبت حدوث الغش.

وأكد مراجعة محاضر الغش التي أجريت خلال فترة الامتحانات ولم يثبت تحرير أي محضر بحالة غش واحدة من المدرسة.