الاتحاد السكندري يعلن عن 6 صفقات جديدة

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أعلن نادي الاتحاد السكندري مساء الأربعاء عن تعزيز صفوف الفريق بست صفقات جديدة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2026-2027.

أشار الاتحاد في بيان رسمي إلى تعاقده مع علي الجابري حارس مرمى سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مواسم، وزميله محمد توني لاعب وسط سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

وفي صفقة ثالثة من سيراميكا انضم نور علاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وانضم الحبيب أحمد حسن لاعب وسط سموحة لمدة موسمين، إضافة إلى استعارة إسلام عبد اللاه مدافع زد لمدة موسم مع خيار ضمه بشكل نهائي.

وتعاقد الاتحاد أيضا مع يسري وحيد لاعب البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وبهذا السداسي ترتفع صفقات الاتحاد السكندري إلى 17 صفقة خلال الصيف الجاري، أبرزها أحمد حمدي لاعب الزمالك، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت والأهلي السابق.