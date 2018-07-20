محكمة العدل الكاريبية تقضي بإمكانية استئناف إجراءات تسليم زعيم المعارضة في جويانا إلى الولايات المتحدة

قضت محكمة العدل الكاريبية، اليوم الأربعاء، بإمكانية استئناف إجراءات تسليم زعيم المعارضة الرئيسي في جويانا ووالده إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانا قد طعنا قانونيا في طلب التسليم.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد أزر الدين محمد ووالده نزار محمد، اللذين وجهت إليهما العام الماضي في ولاية فلوريدا الأمريكية اتهامات تتعلق بتهريب الذهب وغسل أموال، في قضية سلطت الضوء على تفشي الفساد الحكومي في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية والغنية بالنفط.

وكان أزر الدين محمد، الذي يترأس ثاني أكبر حزب في برلمان جويانا، قد انتخب زعيما للمعارضة في يناير الماضي، بعد ستة أشهر فقط من تأسيسه حزب "نستثمر في الوطن".

وينفي الأب والابن جميع الاتهامات الموجهة إليهما، وخاضا معركة قانونية ضد إجراءات التسليم أمام محكمة العدل الكاريبية في ترينيداد، والتي تعد أعلى جهة قضائية للاستئناف في عدد من دول المنطقة.

ولم يتضح على الفور موعد استئناف إجراءات التسليم بعد صدور الحكم.