قال عبد الله محمود الأول على الثانوية العامة لشعبة علمي علوم، إنّه لم يتأثر بما تردد من تشكيك في نتائج بعض الطلاب، مؤكدا أنه لم يشعر بأي ضيق مما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، مساء الأربعاء، أنه لم يهتم بكل ما قيل من تشكيك في النتيجة، موضحًا أنه لا يوجد أي دليل على ما قيل، واعتبر أن الهدف من ذلك كان بحثًا عن تريند.

ورأى أن مدرسته تستحق ما حققته من نتائج، وتابع: «الحمد لله ربنا نصر المدرسة لأنها مدرسة محترمة وكل طلابها متفوقين بشهادة المدرسين وبشهادة الوزارة وبشهادة إنها بتطلع أوائل كل سنة في الثانوية العامة والشهادة الإعدادية».

وأكد أن ما تحقق هو ثمرة اجتهاد ومجهود بُذل على مدار الفترات الماضية، وقال إنه يعرف الطلاب الذين حصلوا على الدرجات المرتفعة، ووصفهم بأنهم يستحقون هذا التفوق.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد ردت على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن تقارب نسب نجاح عدد من طلاب مدرسة فاقوس الثانوية الرسمية للغات بمحافظة الشرقية، والتي شهدت تصدر الطالب عبد الله محمود المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (علوم).

وقالت إنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة النتائج ومراجعتها، إلى جانب مراجعة النتائج الدراسية للطلاب خلال السنوات السابقة.

وأسفرت أعمال المراجعة عن أن الطلاب التي تم تداول نتائجهم من المتفوقين دراسيًا، حيث حققوا نتائج متميزة في مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تفوقهم خلال الصفين الأول والثاني الثانوي.

كما أجرت الوزارة مراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بسير الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك فحص محاضر الغش، ولم تُسفر أعمال المراجعة عن رصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وقالت إنّها لن تتهاون مع أي محاولات للتشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات أو الإساءة إلى الطلاب المتفوقين دون سند من الواقع، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من أقدم على نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة بشأن نتائج الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.