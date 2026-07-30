أمسية موسيقية تجمع الشرق والغرب بعزف نسمة عبدالعزيز في مهرجان الأوبرا الصيفي

قدمت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها أمسية موسيقية مميزة ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2026، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، مزجت خلالها بين أشهر الألحان الشرقية والغربية في توليفة موسيقية نالت إعجاب الجمهور.

وتألقت نسمة عبدالعزيز في تقديم مجموعة متنوعة من المؤلفات والأعمال الموسيقية، منها: «ماريمبا فيوجن»، و«قلبي ومفتاحه»، و«هافانا»، و«يا مصر بتعمليها إزاي»، و«قلبي دليلي»، و«شنكلوه»، و«إنت عمري»، و«فيكتوري»، و«الدنيا ريشة»، و«صبري قليل»، و«دندنة»، و«عم صابر»، و«ما بيسألش عليا»، و«ماكارينا»، و«ماريمبا فلامينكا»، و«حرمت أحبك»، و«نسم علينا الهوى»، و«سواح»، و«خطفوني»، و«هنغني كمان وكمان»، إلى جانب «سهر الليالي»، وفقرة للفلكلور بمشاركة الريس كرم.

وأبرزت الأمسية قدرة آلة الماريمبا على تقديم ألوان موسيقية متنوعة، تجمع بين الطابع الشرقي والإيقاعات العالمية في قالب موسيقي معاصر.