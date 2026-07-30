ناجي فرج: عدم رفع الفائدة قد يمنح أسعار الذهب دفعة قوية

خبير صناعة الذهب: المعدن الأًصفر سيصل لـ8000 جنيه قبل نهاية العام الجاري

ناجي فرج باقي: الادخار بكميات كبيرة في الذهب بالسبائك والجنيهات

تحدث الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، خلال حلقة برنامج "اليوم هنا القاهرة" عن احتمالية زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد الدسوقي رشدي: "الناس تنتظر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة، لأن بعده هنشوف أسهم طالعة نازلة وأسعار طالعة أو نازلة بخصوص الذهب والدولار تحديدا، خاصة مع الضباب والضلمة والتوتر بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وأسعار الطاقة والبترول".



وتابع الدسوقي رشدي قائلا: "في مصر المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر فادى كامل، عمل جدل في السوق لما قال أن أسعار الذهب في مصر ستتجاوز 8000 جنيه لجرام عيار 21، خلال النصف الأول من 2027".

وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج قال ناجي فرج، باقي خبير صناعة الذهب: "الذهب تعرض لضغوط كبيرة، ومرشح لأن يصل لـ8000 جنيه، إن بيعت ستحقق خسارة، وكلها أشهر قليلة لنهاية العام ومن المنتظر أن لا يتم رفع الفائدة، وسيكون دفعة قوية لأسعار الذهب".

وعن الادخار في الذهب قال:"التحويش في الذهب بكميات كبيرة نرشح لك السبائك والجنيهات، وفي المشغولات بكميات أقل وفي النهاية كله ذهب".