سلاف فواخرجي عن نجليها: حمزة خريج طب وعلي سيدرس الإخراج السينمائي

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إن نجليها حمزة وعلي يسيران في طريق الفن، موضحة أن نشأتهما داخل بيئة فنية، إلى جانب وجود الموهبة في جيناتهما، كان له دور في ارتباطهما بالتمثيل والإخراج والموسيقى منذ الصغر.

وأضافت "فواخرجي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن نجلها حمزة تخرج في كلية الطب البشري بموسكو، ويعيش حاليًا في مصر، بينما يستعد نجلها علي لدراسة الإخراج السينمائي في مصر، مشيرة إلى أن كليهما شاركا في التمثيل منذ الصغر، ويحبان الفن والتمثيل والإخراج.

وتابعت أن نجليها يمتلكان مواهب موسيقية متعددة، موضحة أن علي يغني الأوبرا ويجيد العزف على البيانو، بينما يعزف حمزة على البيانو والساكسفون، لافتة إلى أن الأجواء الفنية التي عاشوا فيها داخل المنزل ساهمت في تنمية هذه المواهب.

وكشفت عن جانب شخصي من علاقتها بالموسيقى، موضحة أنها كانت تشعر بعقدة بسبب عدم تعلمها العزف على آلة موسيقية، رغم أن أهلها سجلوها في دروس للموسيقى خلال طفولتها، إلا أن ظروف السفر والتنقل حالت دون استمرارها.

وأشارت إلى أنها قررت قبل نحو خمس سنوات ألا تترك هذه الرغبة دون تحقيق، مردفة: "قلت مش هسيب العمر يعدي من غير ما أتعلم، وتعلمت وبدأت أعزف بيانو، وتخلصت من العقدة".

وتحدثت عن رؤيتها للحياة، قائلة: "نقع ونقوم ونقف ونضحك على نفسنا وأوجاعنا، بس هنكمل، الحياة مستمرة"، مردفة أن الحياة بطبيعتها لا تخلو من التغيير، وأن الرتابة والملل يفقدانها معناها.